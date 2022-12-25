نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

مستقبل غامض أمام النظام الملكي البريطاني في عهد تشارلز الثالث.. ما التحديات التي تواجهه؟

من أول لقاء بالملك تشارلز الثالث.. نظرة على كاميلا وكيف أصبحت الملكة القرينة في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث، عن خالص التقدير لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، في أول خطاب له وهو ملك بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الأحد.

وتحدث الملك تشارلز في خطاب مسجل مسبقا، من كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، حيث دفنت الملكة إليزابيث إلى جانب زوجها الأمير فيليب، وأعرب الملك عن امتنانه لأفراد الجمهور الذين أظهروا الحب والتعاطف في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر /أيلول الماضي.

وقال الملك تشارلز: "أتذكر الرسائل والبطاقات والرسائل المؤثرة بعمق والتي أرسلها الكثيرون منكم لي ولزوجتي، ولا أستطيع أن أشكركم بما يكفي على الحب والتعاطف الذي أظهرتموه لعائلتنا بأكملها".

وأضاف أن "عيد الميلاد هو وقت مؤثر بشكل خاص بالنسبة لنا جميعا، الذين فقدنا أحباءنا، نشعر بغيابهم في كل موقف مألوف من الموسم ونتذكرهم في كل تقليد عزيز".

وأشاد الملك تشارلز بإرث الملكة الراحلة في خطابه، متذكرا إيمانها بقوة "النور الأبدي" وإيمانها بتأثير الناس على حياة الآخرين.

وتمثل رسالة، اليوم الأحد، أول بث سنوي بمناسبة عيد الميلاد في بريطانيا، لم تلقها الملكة إليزابيث، منذ رسالتها الأولى في عام 1957، وفي خطابها الأخير في عيد الميلاد العام الماضي، تحدثت عن "تسليم المهمة" إلى الجيل التالي.

وأشار الملك تشارلز أيضًا بشكل غير مباشر إلى الحرب في أوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة، وتحدث عن وقت "القلق والمشقة"، حيث يواجه الأشخاص في جميع أنحاء العالم، صراعا، ويكافح من هم في الوطن "لدفع فواتيرهم، وإطعام وتدفئة عائلاتهم".

ويمثل خطاب الملك، استمرارا لتقليد العائلة المالكة الذي يعود تاريخه إلى 90 عامًا ويأتي بعد أيام من كشف بنك إنجلترا، النقاب عن الصور الأولى للأوراق النقدية البريطانية للعاهل الجديد.

وستظهر صورة "الملك تشارلز"، على أوراق نقدية بقيمة 5 جنيهات، و10 جنيهات ، و20 جنيها، و50 جنيهاً إسترلينياً. وفي الوقت نفسه، سيظل باقي التصميم كما هو، وستظهر صورة الملكة الراحلة في المقدمة.