نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في الصين، الاثنين، أنه تقرر إلغاء متطلبات الحجر الصحي لجميع المسافرين الوافدين من خارج حدودها، وجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى، الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحجر الصحي للمصابين، اعتبارًا من 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان: "بموافقة مجلس الدولة، إجراءات الوقاية من تفشي الأمراض المعدية من الفئة A التي يتطلبها القانون سيتوقف تطبيقها بالنسبة لكوفيد اعتبارًا من 8 يناير 2023".

وأضافت أنه بدءا من ذلك التاريخ أيضا "لن يتم إدراج عدوى كوفيد أيضًا في قائمة أمراض الحجر الصحي المعدية التي ينظمها قانون الحجر الصحي على الحدود الصينية".

ويعني ذلك أن 8 يناير 2023 سيشكل النهاية الرسمية لسياسة الحجر الصحي لجميع الوافدين الدوليين إلى الصين، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2020.

ومع ذلك، سيحتاج المسافرون إلى الصين للحصول على نتائج اختبار PCR سلبية خلال 48 ساعة سابقة للوصول.

وفي الوقت الحالي، يحتاج الأشخاص الذين يصلون من خارج الصين وماكاو للخضوع للحجر الصحي في الفندق لمدة 5 أيام و3 أيام من العزل الذاتي في المنزل.