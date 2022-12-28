مسؤول أمريكي يوضح التحديات أمام إصلاح البنية التحتية في أوكرانيا

(CNN)-- تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا، يوم الثلاثاء، بـ"العمل بلا كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال والدفاع عن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا" في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا شتاء قاسيا جراء الهجمات الروسية.

ووصلت دفعة أولية من المعدات الكهربائية الأمريكية إلى أوكرانيا منذ أكثر من أسبوع، وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إنها جزء من المساعدات التي تقدر بملايين الدولارات التي رصدتها الإدارة الأمريكية للمساعدة أوكرانيا بشأن الكهرباء.

ومع ذلك، بينما تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها لمحاولة تزويد العاصمة كييف بالإمدادات التي تحتاجها للحفاظ على الكهرباء والتدفئة في هذا الشتاء، كان عليهم التعامل مع مشكلات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

وأوضح المسؤول أن هناك جهدا عالميا لمحاولة التعامل مع هذا، وتعمل الولايات المتحدة مع القطاع الخاص لمحاولة تضييق الفجوة في المعدات، ولكن مع مشكلات سلسلة التوريد الحالية، لا يوجد الكثير من الإمدادات الإضافية.

وقال المسؤول لشبكة CNN إن بعض العناصر المستخدمة في الولايات المتحدة غير متوافقة في أوكرانيا، لأنها مصممة للعمل على شبكات تردد مختلفة.

وتأمل الولايات المتحدة في أن يساعد توفير أنظمة الدفاع الجوي في مواجهة الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بحيث لا يتم تدمير المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وشركاؤها.

وعلى المدى القصير، تحاول الولايات المتحدة تحديد العناصر التي منحها الأوكرانيون الأولوية، مثل مولدات الغاز الكبيرة، وقال المسؤول الأمريكي إن هذه المولدات لن تستخدم في تشغيل المنازل، بل ستستخدم في الحفاظ على المرافق الحيوية مثل المياه والتدفئة حتى في حالة انقطاع الكهرباء.

وأوضح المسؤول أنه حتى عندما يتم إصلاح الشبكة الكهربائية، لا يمكن تشغيلها على الفور بكامل طاقتها أو سيتم المخاطرة بوقوع انفجار، لذلك سيحتاج المسؤولون الأوكرانيون على الأرجح إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي حتى يتمكنوا من ضمان استمرارية الشبكة الكهربائية بعد إصلاحها.