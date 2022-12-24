أنقذت من أعماق الحرب.. أربعة أسود تنقل من أوكرانيا إلى ملاذ آمن في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإمارات، السبت، عن إرسال 2500 مولد كهربائي منزلي كدعم للمدنيين الأوكرانيين في مواجهة ظروف الشتاء القاسي وانقطاعات التيار الكهربائي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الـ2500 مولد كهربائي "تتراوح طاقة المولد الواحد من 3.5 كيلو واط إلى 8 كيلو واط، حيث ستساهم هذه المولدات في توفير الطاقة لمنازل المدنيين ما سيساعد في تخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة".

ونقلت الوكالة على لسان ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، قولها إن "هذه المساعدات لأوكرانيا تأتي انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات النزاعات وتندرج ضمن جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية".

وذكرت الوكالة أن "الإمارات ستقوم بنقل حوالي 1200 مولد كهربائي إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم على أن تقوم بنقل باقي المولدات في يناير القادم"، لافتة إلى أن "هذا الدعم المقدم يأتي ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار ".