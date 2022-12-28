تفاعل على توقعات رئيس روسيا السابق ديميتري ميدفيديف للعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي السابق، ديميتري ميدفيديف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سلسلة تغريدات نشرها عن توقعاته للعام الجديد 2023.

وقال ميدفيديف في تغريداته التي نشرها الثلاثاء: "عشية رأس السنة الجديدة، الجميع يدلي بتنبؤات.. يتوصل الكثيرون إلى فرضيات مستقبلية، كما لو كانوا يتنافسون على تمييز أكثرها وحشية، وحتى أكثرها عبثية.. ها هي مساهمتنا المتواضعة.. ما الذي يمكن أن يحدث في عام 2023: 1. سيرتفع سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، وسيتجاوز سعر الغاز 5.000 دولار لكل 1.000 متر مكعب.."

وتابع: "2. ستنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.. 3. سينهار الاتحاد الأوروبي بعد عودة المملكة المتحدة. سيتوقف استخدام اليورو كعملة الاتحاد الأوروبي السابقة.. 4. ستحتل بولندا والمجر المناطق الغربية من أوكرانيا الموجودة سابقًا.."

وأضاف: "5. سيتم إنشاء الرايخ الرابع، الذي يشمل أراضي ألمانيا وتوابعها، أي بولندا ودول البلطيق وتشيكيا وسلوفاكيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين.. 6. ستندلع الحرب بين فرنسا والرايخ الرابع. سيتم تقسيم أوروبا، وإعادة تقسيم بولندا في هذه العملية.. 7. ستنفصل أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وتنضم إلى جمهورية أيرلندا.."

وأردف: " 8. ستندلع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، كاليفورنيا وتكساس ستصبحان ولايتين مستقلتين نتيجة لذلك.. ستشكل تكساس والمكسيك دولة حليفة.. سيفوز إيلون ماسك بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات التي ستمنح الحزب الجمهوري بعد نهاية الحرب الأهلية الجديدة.. 9. جميع أسواق الأسهم والنشاط المالي الأكبر ستغادر الولايات المتحدة وأوروبا وتنتقل إلى آسيا.."