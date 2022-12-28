نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم حظر تطبيق "تيك توك" من الأجهزة الإلكترونية التي يديرها مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لإشعار داخلي أرسل إلى موظفي مجلس النواب، الأربعاء.

وسيُطلب من المستخدمين الذين يقومون بتثبيت تطبيق الفيديو القصير على أي هاتف محمول، تابع لمجلس النواب، إزالة البرنامج، وذلك بحسب الإشعار الذي وصلت نسخة منه إلى CNN، من قبل مكتب كبير المسؤولين الإداريين في المجلس.

ويحدد الإشعار تطبيق "تيك توك" TikTok على أنه "خطر كبير على المستخدمين بسبب عدد من المخاطر الأمنية".

وبشكل منفصل، من المتوقع قريبا أن تحظر الحكومة الأمريكية تطبيق "تيك توك"، من جميع الأجهزة الفيدرالية، كجزء من التشريعات المدرجة في مشروع قانون الموازنة الشامل البالغ 1.7 تريليون دولار، والذي ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسبق أن وصف "تيك توك"، جهود حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية بأنها "لفتة سياسية لن تفيد شيئا في تعزيز مصالح الأمن القومي"، ورفض التعليق على القيود التي فرضها مجلس النواب.

وأشار صانعو السياسة الأمريكيون إلى "تيك توك"، باعتباره خطرًا محتملاً على الأمن القومي، وقالوا إن الحكومة الصينية يمكن أن تضغط على "تيك توك"، أو على شركته الأم ByteDance، لتسليم المعلومات الشخصية لمستخدميها الأمريكيين، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في عمليات الاستخبارات الصينية أو نشر المعلومات المضللة المدعومة من الصين.

ومنذ عام 2020، يتفاوض تيك توك مع حكومة الولايات المتحدة بشأن صفقة محتملة لحل مخاوف الأمن القومي والسماح للتطبيق بالبقاء متاحا للمستخدمين في الولايات المتحدة.