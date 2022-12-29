رقيب روسي مخمور يضرب قائده حتى الموت خلال التعبئة لحرب أوكرانيا

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

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(CNN)-- ضرب رقيب روسي مخمور تم استدعاءه خلال التعبئة التي أعلنتها السلطات من أجل المشاركة في حرب أوكرانيا، قائده، حتى الموت في عربة قطار بمحطة سكة حديد في منطقة تشيليابينسك الروسية، وفقا لمحكمة مغنيتاغورسك العسكرية.

وقالت المحكمة، في بيان، إن الرقيب استخدم العنف الجسدي ضد قائده، الذي توفي متأثرا بجراحه في مكان الحادث، وذكر البيان أن المهاجم اعتقل واحتجز لمدة شهرين.

وبحسب البيان تم رفع دعوى جنائية ضد الرقيب بموجب المادة الخاصة بـ"أعمال عنف ضد القائد خلال فترة التعبئة، والتي يواجه خلالها ما يصل إلى 5 إلى 15 عاما في السجن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على تعديلات في القانون الجنائي شددت العقوبة على الجرائم المرتكبة "خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية في زمن الحرب".