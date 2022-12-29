دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جايك سوليفان مستشار شؤون الأمن القومي بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده لن ترتاح قبل أن يحتفل الأمريكيون بعودة بول ويلان المعتقل في روسيا.

جاء ذلك في بيان لسوليفان قال فيه: "تصادف اليوم الذكرى الرابعة لاعتقال روسيا الجائر للمواطن الأمريكي بول ويلان وقد أعربت والرئيس لأسرة ويلان عن أننا لن نتوقف ولن نتقاعس ولن نرتاح قبل أن يحتفل الأمريكيون كافة بعودة بول إلى دياره.."

وتابع قائلا: "لقد أظهر بول وأسرته مؤخرا للولايات المتحدة بأكملها معنى سخاء الروح عندما احتفلوا بعودة مواطنة أمريكية فيما تواصل روسيا معاملتها البائسة لبول كورقة مساومة.. أنا ممتن للشراكة مع أسرة ويلان فيما نعمل على لم شملها ببول، وأنا أفكر فيها وفي بول في هذا اليوم على وجه الخصوص".

وكانت السلطات الروسية قد القت القبض على ويلان وهو ضابط سابق بقوات البحرية الأمريكية في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول العام 2018 بتهم تجسس نفاها بشدة، وكان قد حكم عليه بالسجن 16 عامًا في يونيو 2020.