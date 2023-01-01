أفكاره زرعت بأذهان عدد لا يحصى من الشباب.. ماذا نعلم عن اندرو تيت؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقاطع فيديو لاندرو تيت، نجم الانترنت المثير للجدل، عقب احتجازه وشقيقه تريستين تيت من قبل السلطات الرومانية.

أندرو تيت، مقاتل محترف تحول إلى شخصية إعلامية، وأثار حفيظة وإعجاب الملايين من خلال تصريحاته الصاخبة حول هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة، وتنتشر مقاطع الفيديو التي يظهر فيها في كل مكان هذه الأيام.

ترسخت أفكار تيت بالفعل في أذهان عدد لا يحصى من الشباب الذين يرونه نموذجًا يحتذى به في الذكورة، وحقق حسابه على تيك توك حوالي 11.6 مليار مشاهدة قبل حجبه، وتضمنت مساحات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للتدريس روايات مميزة لطلاب في سن صغيرة مثل طلاب المدارس الإعدادية وهم يرددون خطاباته اللاذعة ويضايقون زميلاتهم في الدراسة، كما تم إلقاء اللوم على طفرات التحرش الجنسي في المدارس في المملكة المتحدة وأستراليا على تأثير تيت.

ويذكر أن تيت ليس الوحيد أيضًا، إذ تصاعدت ما يسمى بآراء تفوق الذكور على منصة تيك توك والبودكاست، مع وجود شخصيات صاخبة ومثيرة للجدل تتبنى أفكار حقوق الرجال "ذوي القيمة العالية" أو "مفرطي الذكورة" أولئك الذين يعرّفونهم بأنهم أثرياء وواثقون ومؤثرون ومهيمنون جنسيًا ويحق لهم الخضوع من قبل النساء .