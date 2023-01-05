بايدن: ندرس إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، للصحفيين، إن بلاده تدرس إرسال مركبات قتالية مصفحة من طراز برادلي إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تزويد كييف بالمركبات القتالية "مطروحا على الطاولة"، قال بايدن لمجموعة من المراسلين: "نعم".

يذكر أن المركبة برادلي مصممة لنقل القوات في ساحات المعارك، وهى مزودة بعدة أسلحة مختلفة لحماية طاقمها ومهاجمة الأهداف المعادية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة قد تعلن عن منح أوكرانيا مركبات برادلي في حزمة المساعدات العسكرية المقبلة.

وأعلنت واشنطن عندما زار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي البيت الأبيض الشهر الماضي، أنها سترسل صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، وهي واحدة من أهم الأنظمة الأمريكية وأكثرها تقدما لكن زيلينسكي أوضح أنه سيظل بحاجة إلى المزيد مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الأول.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، يوم الأربعاء، إن بلاده تخطط للإعلان عن حزمة مساعدات جديدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقدمت الولايات المتحدة مركبات مدرعة لأوكرانيا في الماضي، مثل المركبات المقاومة للألغام (MRAP) كما دفعت الولايات المتحدة تكاليف تجديد دبابات T-72 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال مسؤولان دفاعيان إن الولايات المتحدة ليست مستعدة في الوقت الحالي لإرسال دبابات M-1 Abrams إلى أوكرانيا على الرغم من طلبات كييف المتكررة.