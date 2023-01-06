بدء وقف إطلاق النار الروسي أحادي الجانب لمدة 36 ساعة في أوكرانيا

بعد ضربة أوكرانيا الموجعة في دونيتسك.. جدل كبير في روسيا حول سبب كشف موقع الجنود

كييف، أوكرانيا (CNN) -- دخل وقف إطلاق النار الروسي أحادي الجانب في أوكرانيا حيز التنفيذ الساعة 4 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت مكة).

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال الخميس إن وقف إطلاق النار الروسي سيكون ساري المفعول اعتبارًا من ظهر يوم 6 يناير بتوقيت موسكو (4 بالتوقيت الشرقي) وسيظل ساري المفعول حتى منتصف ليل 7 يناير.

ولم توافق أوكرانيا على وقف إطلاق النار هذا، إذ قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس بوتين يستخدم عيد الميلاد الأرثوذكسي "كغطاء" لإعادة الإمداد ووقف التقدم الأوكراني في منطقة دونباس.

من جهته، علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن للصحفيين، الخميس، قائلا: "أنا متردد في الرد على أي شيء يقوله بوتين. إنه أمر مثير للاهتمام. (بوتين) كان مستعدا لتفجير المستشفيات ودور الحضانة والكنائس في الخامس والعشرين (ديسمبر، موعد الكريسماس حسب التقويم الكاثوليكي) وفي رأس السنة". وأضاف: "أعتقد أنه يبحث عن متنفس".