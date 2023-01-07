إيقاف تسليم نجل "إل تشابو"لأمريكا بعد مقتل 29 بعملية اعتقاله

(CNN)-- أوقف قاضٍ اتحادي في مكسيكو سيتي تسليم أوفيديو، نجل خواكين غوزمان المعروف باسم "إل تشابو"، زعيم عصابة المخدرات المزعوم، إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاله في عملية مكثفة في شمال المكسيك أدت إلى مقتل 29 شخصا.

ووفقًا لشبكة Televisa ووسائل إعلام مكسيكية أخرى، أمر قاض فيدرالي آخر في وقت لاحق بإبقاء غوزمان 60 يومًا في الاحتجاز الوقائي لغرض التسليم بعد جلسة استماع في سجن ألتيبلانو الفيدرالي شديد الحراسة حيث يُحتجز.

ومات ما لا يقل عن 19 من أفراد العصابات المشتبه بهم و10 من أفراد الجيش خلال اشتباكات عنيفة في ولاية سينالوا شمال المكسيك، بعد أن اعتقلت السلطات غوزمان، إلى جانب 21 آخرين، ولم ترد انباء عن سقوط قتلى او جرحى بين المدنيين.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليم غوزمان بتهمة الاتجار بالمخدرات وعرضت ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على الرجل الذي يقولون إنه "عضو بارز" في كارتل سينالوا.

وطلبت شبكة CNN تعليقا من فريق الدفاع عن غوزمان دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

واعتقل أوفيديو غوزمان سابقًا من قبل السلطات الفيدرالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولكن تم الإفراج عنه بناءً على أوامر من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتجنب المزيد من إراقة الدماء.