مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—انتُخب النائب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك بعد عدة أيام من المفاوضات شهدت 15 جولة تصويت.

وبلغت الحصيلة النهائية للتصويت 216 صوتا لمكارثي و 212 لزعيم مجلس النواب الديموقراطي، حكيم جيفريز، في حين صوت 6 نواب "حاضرين".

ويذكر أن الجمهوريون وافقوا في السابق على ترشيح مكارثي، لكن طريقه إلى منصب الرئيس كان غير مؤكد بعد أن هددت مجموعة من الرافضين للحزب الجمهوري بعرقلة محاولته.

ويذكر أن مكارثي يمثل ولاية كاليفورنيا وعمل سابقًا كزعيم للأقلية في مجلس النواب، وقد تعهد مكارثي ببدء تحقيقات متعددة مع الرئيس جو بايدن وإدارته.