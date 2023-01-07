(CNN)-- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار ستشمل "مركبات قتالية من طراز برادلي وناقلات الجنود المدرعة وصواريخ أرض جو ومعدات أخرى".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن حزمة المساعدات تهدف "لدعم أوكرانيا لأنها تدافع بشجاعة عن شعبها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس "لتوفير 907 ملايين دولار إضافية من التمويل العسكري الأجنبي"، وتابع: "ستدعم الأموال كييف والدول المتضررة من الحرب الروسية في أوكرانيا".

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر حسابه على تويتر، عن ترحيبه بالمساعدات الجديدة، وقال إنها: "ستقوي الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، إنها هدية عيد الميلاد الرائعة لأوكرانيا"، وأضاف: "جنبا إلى جنب مع الشعب الأمريكي نقترب من تحقيق نصر مشترك".