ألمانيا: التحقيق مع إيراني وشقيقه في شبهة التخطيط لشن هجوم إرهابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال هولغر همنغ، المدعي العام في مدينة دوسلدورف الألمانية، لتلفزيون WELT، إن السلطات الألمانية تحقق فيما إذا كان المواطن الإيراني المعتقل، خطط لهجوم إرهابي في ألمانيا، وما إذا كان شقيقه قد يكون متورطا أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تجرى الشرطة الألمانية تفتيشًا لمرآبين مرتبطين بالمواطن الإيراني، لم يكونا من قبل على رادار السلطات الألمانية.

وأضاف هولغر: "نحن نحقق مع المتهم، ثم مع الشخص الآخر أيضًا، بقدر ما تقود تلك التحقيقات إلى ارتباطهما بالجريمة، بسبب اتهام الإيراني بالتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة".

وأوضح همينغ: "هذه جريمة مرتكبة، لأنه يزعم أن المتهم أو الشخص الآخر قد اشتريا موادا يمكن بواسطتها ارتكاب هجوم".

وقال لـWELT: "أدت المزيد من التحقيقات إلى إدراك أن المشتبه به البالغ من العمر 32 عامًا، يمتلك مرآبين يتم تفتيشهما في الوقت الحالي، ومن قبل القوات الخاصة أيضا، من أجل ضمان الإجراءات الأمنية المناسبة".

ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم العثور بالفعل على أي مواد خطيرة بعد عمليات البحث.

وكانت الشرطة ومدعون في ألمانيا، أعلنوا، الأحد، أن إيرانيًا اعتقل في غرب ألمانيا للاشتباه في قيامه بالتحضير لهجوم إرهابي.