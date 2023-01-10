منهن امرأتان عربيتان.. قائمة النساء الأكثر نفوذًا في 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية التي تصنف 100 شخصية من النساء الأكثر نفوذًا في العالم لعام 2022. وقد بنيت القائمة من خلال أربعة مقاييس رئيسية: المال والإعلام والتأثير ومجالات النفوذ.

بالنسبة للقادة السياسيين، تم قياس وزن الناتج المحلي الإجمالي والسكان، أما لقادة الشركات تم قياس العائدات وعدد الموظفين، ومنشورات وسائل الإعلام.

في المرتبة الأولى، جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي شغلت المنصب منذ ديسمبر 2019. وتعتبر أول امرأة تحتل هذا المنصب، لتصبح المسؤولة عن التشريعات التي تؤثر على أكثر من 450 مليون أوروبي. وضمنت قائمة النساء العشر الأوائل شخصيات بارزة مثل كامالا هاريس، نائب رئيس الولايات المتحدة، ومليندا فرينش غيتس، وجيورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

ومن بين الـ 100 شخصية المصنفة ضمن اللائحة، شخصيتان عربيتان وبالأخص من الإمارات، حيث درجت هناء الرستماني في المرتبة الـ 60، وهي الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول. ورجاء عيسى القرق في المرتبة الـ 92، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب أول 10 نساء ضمن قائمة فوربس للـ 100 امرأة الأكثر نفوذًا في العالم، ونظرة على ترتيب الشخصيات العربية ضمن اللائحة.