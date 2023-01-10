بسبب "خلل".. فشل إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء من الأراضي البريطانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "فيرجن أوربت"، فشل تجربة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقا من الأراضي البريطانية بسبب "خلل" ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار.

وأقلعت طائرة بوينج 747 المعدلة التابعة لشركة "فيرجن أوربت"، الاثنين، من نيوكواي بمقاطعة كورنوال بإنجلترا، على بعد 245 ميلا غرب لندن، في أول إطلاق من أراضي المملكة المتحدة. لكن بعد قرابة ساعتين من مغادرة الطائرة للأرض وإطلاق الصاروخ لمحركاته للانطلاق نحو الفضاء، أعلنت الشركة فشل الإطلاق.

وقال كريستوفر رلف، مدير هندسة النظم والتحقق في "فيرجن أوربت"، في بث مباشر لعملية الإطلاق: "يبدو أن الصاروخ auncherOne قد عانى من قصور سيمنعنا من وصول هذه المهمة للمدار".

وLauncherOne هو اسم الصاروخ الذي تم إطلاقه من الجو والذي انفصل من أسفل جناح طائرة "فيرجن أوربت".

ولم يكن هناك أشخاص، بل أقمار صناعية فقط، على متن الصاروخ، الذي انطلق من الطائرة 747 بدون مشكلة في البداية. وأكد رلف في وقت سابق أن الصاروخ كان يحلق نحو مداره، ويستعد لمرحلة الإشعال الثاني لمحركه، لكنه كشف في وقت لاحق أن الأمر لم يتم على النحو المنشود.

وأضاف: "نحن نبحث في المعلومات والبيانات التي حصلنا عليها، وسنقدم المزيد لاحقا".

وقالت فيرجين أوربت في تغريدة على تويتر: "يبدو أن لدينا خللا منعنا من الوصول إلى المدار، ونقيم المعلومات". وأكدت الشركة أن الطائرة وطاقمها عادوا بأمان إلى الأرض بعد إطلاقها، الاثنين.

وكان الهدف من تلك العملية هو أول إطلاق ناجح من المملكة المتحدة، رغم أنه من الناحية الفنية، تم تصميم الصاروخ للإطلاق أثناء تحليق طائرة كوزميك غيرل في الجو، وقطعت الطائرة حوالي 35 ألف قدم (10.7 كيلومتر) قبل إطلاق الصاروخ المثبت تحت جناحها.

ولم يتضح على الفور سبب فشل الصاروخ. في حين كان الهدف من الإطلاق هو أن يكون الأول لشركة "فيرجين أوربت" من خارج الأراضي الأمريكية.

و"فيرجين أوروبت" هي شركة للأقمار الصناعية التجارية في أوروبا الغربية، وتابعة لمجموعة "فيرجن" التي يمتلكها الملياردير ريتشارد برونسون .