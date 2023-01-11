طالبان تنشر فيديو سيارة "صممها أفغاني" وتثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، مقطع فيديو لسيارة رياضية "صممها أفغاني" الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مجاهد في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بتويتر: "رأينا السيارة التي صممها المهندس محمد رضا محمدي.."

ونشر القيادي بطالبان محمد سهيل شاهين، مقطع الفيديو ذاته على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي.. يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".

ولم يقدم المسؤولون الأفغان أي تفاصيل إضافية عن مواصفات السيارة أو المدة التي استغرق صنعها أو عن مصمم السيارة.