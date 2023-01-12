(CNN)-- قالت مصادر مُطلعة لشبكة CNN إن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي جو بايدن وجد مجموعة جديدة من الوثائق السرية في موقع آخر عن المكتب السابق لبايدن الذي عُثر فيه على أول مجموعة من الوثائق في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتم العثور على الوثائق الجديدة خلال عملية البحث التي بدأت إثر العثور على وثائق سرية بمكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث.

وقال مصدر إن عملية البحث الجديدة أدت إلى العثور على وثائق إضافية تهم المسؤولين الحكوميين الذين يراجعون الأمر.

ومن غير الواضح حاليا محتوى الوثائق الجديدة وعددها أو المكان الذي تم العثور عليها فيه.

يذكر أن شبكة NBC أول من أورد خبر العثور على الوثائق الجديدة.

ودق العثور على الوثائق السرية أجراس الإنذار داخل البيت الأبيض، حيث كانت دائرة صغيرة فقط من المستشارين والمحامين على دراية بالأمر، وأطلقت عملية للبحث في مواقع أخرى يحتمل أن يوجد بها على وثائق أخرى.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على إيجاد وثائق جديدة.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء، التأكيد على عدم العثور على وثائق إضافية، وقالت إن "عملية البحث مستمرة".

يذكر أن المجموعة الأولى من الوثائق، التي تم العثور عندما كان محامو بايدن يقومون بتعبئة الملفات في مكتبه الخاص السابق، تحتوي على 10 وثائق سرية، بما في ذلك مواد استخباراتية أمريكية ومذكرات إعلامية حول أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

وكانت بعض الوثائق "سرية للغاية"، وهي أعلى درجة من درجات السرية.

وذكرت CNN أنه تم العثور على الوثائق في ثلاثة أو أربعة صناديق تحتوي أيضا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية.

ومن المفترض أن يتم حفظ الوثائق السرية في أماكن آمنة، وبموجب قانون السجلات الرئاسية، من المفترض أن تذهب وثائق البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني عند رحيل الإدارة.