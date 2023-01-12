دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مصدران مطلعان، في تصريحات لشبكة CNN، أنه تم إجراء مقابلات مع العديد من الأشخاص المرتبطين بالرئيس الأمريكي جو بايدن، كجزء من تحقيق وزارة العدل في اكتشاف الوثائق المصنفة سرية، منذ أن كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتضم المجموعة مساعدين سابقين لبايدن، عندما كان نائبا للرئيس والذين ربما شاركوا في تعبئة وغلق سجلاته وأغراضه الشخصية، وتمتد إلى بعض الأفراد الذين ربما كانوا على دراية حول كيف انتهى الحال بالوثائق التي تم اكتشافها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني داخل مكتب بايدن في مركز الأبحاث "بن-بايدن" بواشنطن، بحسب المصدرين.

وقال المصدران إن بايدن ومكتب مستشاره القانوني في البيت الأبيض، تعهدا بالتعاون الكامل مع المراجعة التي يجريها المدعي الأمريكي جون لاوش، وقد امتد ذلك إلى المقابلات التي أجريت.

ولا تزال أسماء من تم إجراء مقابلات معهم غير واضحة، وقال أحد المصدرين إنه من الممكن إجراء المزيد من المقابلات في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، عين وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الخميس، روبرت هور مستشارا خاصا لتولي التحقيق في الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل بايدن ومكتبه الخاص السابق.

ويعد تعيين المستشار الخاص لحظة مهمة لبايدن، الذي تمكن بشكل كبير من الابتعاد عن المشاكل القانونية خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. في حين يعني تحقيق المستشار الخاص، مع وجود مجلس النواب الجديد الذي يقوده الجمهوريون، أن بايدن قد يكون في موقف دفاعي خلال العامين المقبلين.

وسيشرف روبرت هور، المدعي العام الأمريكي السابق في ماريلاند، على تحقيق وزارة العدل في الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل بايدن ومكتبه الخاص السابق، ويتمتع هور بـ"حياة مهنية طويلة ومتميزة".

وقال غارلاند: "بصفته مدعيا أمريكيا، أشرف على بعض أهم قضايا الأمن القومي والفساد العام في وزارة العدل وأمور أخرى رفيعة المستوى، سأضمن تلقي هور جميع الموارد التي يحتاجها للقيام بعمله".

وتم ترشيح هور ليكون مدعيا عاما في ولاية ماريلاند من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017 وشغل هذا المنصب حتى استقالته في عام 2021.