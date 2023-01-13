بوتين يوبخ وزير الصناعة والتجارة الروسي علنًا: لماذا تعبث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وبخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الصناعة والتجارة الروسي علنًا، بسبب تصرفه بـ"بطء شديد" في استكمال طلبيات شراء الطائرات العسكرية والمدنية.

وقال بوتين خلال أول اجتماع افتراضي مع الوزراء هذا العام، الأربعاء الماضي، مخاطبا الوزير دينيس مانتوروف إن "الأمر يستغرق وقتا طويلا! ألا نفهم الظروف التي نمر بها؟".

وأضاف الرئيس الروسي: "تحتاج الشركات إلى معرفة خططها وطلبياتها الفورية. إنهم بحاجة إلى توظيف عمال، يحتاجون إلى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو توسيعها، هل تفهم ذلك؟ إنهم بحاجة إلى معرفة مقدار ما ستطلبه الإدارة العسكرية، وعدد الطائرات المدنية المطلوبة، لكن بعض الشركات ليس لديها عقود حتى عام 2023".

ورد دينيس مانتوروف قائلا: "في الواقع، أكدت وزارة الدفاع أرقام طلباتها هذا العام لجميع الشركات، علاوة على ذلك- كما أبلغتكم- فقد حصلت شركات طائرات الهليكوبتر الروسية على قروض- نحن نتحدث بشكل أساسي عن طائرات الهليكوبتر - من أجل توقيع عقود مع مورديها، ولذلك، لدينا جميع الخطط المعدة للعام الحالي وكذلك للعام المقبل".

ورد بوتين مؤكدا: "إن الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا. من فضلك، أطلب منك تسريع هذه العملية".

وبعد حوار آخر مع مانتوروف، قال بوتين: "أنت تقول إن كل شيء جاهز، لكن لا توجد عقود، هذا ما أقوله لك. دعونا نناقش هذا بعد الاجتماع، أخبرني المديرون أنه لم يتم توقيع أي عقود مع الشركات، لماذا تعبث؟".

ورد مانتوروف: "سيكون الأمر جاهزا خلال هذا الربع بناء على الأموال المتاحة في إطار الميزانية".

فقال بوتين: "أريد أن يتم كل هذا في غضون شهر، ما الربع الذي تتحدث عنه؟ ألا تفهم الظروف التي نحن فيها؟ من فضلك أكمل هذا العمل في موعد أقصاه شهر؟".

ورد الوزير قائلا: "سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا".

فرد عليه الرئيس الروسي: "لا، لا تحاول أن تبذل قصارى جهدك. يرجى إنجاز هذا في غضون شهر، كحد أقصى".