دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن شكوكه بشأن وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، من أجل قداس عيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي، يومي 6 و7 يناير/ كانون الثاني.

وقال بايدن للصحفيين، الخميس: "أنا متردد في الرد على أي شيء يقوله بوتين. إنه أمر مثير للاهتمام. (بوتين) كان مستعدا لتفجير المستشفيات ودور الحضانة والكنائس في الخامس والعشرين (ديسمبر، موعد الكريسماس حسب التقويم الكاثوليكي) وفي رأس السنة". وأضاف: "أعتقد أنه يبحث عن متنفس".

وأمر بوتين، في وقت سابق الخميس، وزير دفاعه بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة، من الساعة 12:00 ظهر الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني حتى نهاية السبت 7 يناير، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس بحضور قداس عيد الميلاد والاحتفال بالكريسماس، وفقًا لبيان صادر عن الكرملين.

وقال بوتين: "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني لإعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية الكريسماس (عيد الميلاد)، وكذلك في يوم ميلاد المسيح". ويحتفل العديد من المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد في 7 يناير / كانون الثاني.