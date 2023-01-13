أوكرانيا: تغيير روسيا لقيادة قواتها يُظهر أن الحرب لا تسير وفق خطتها

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صورة أرشيفية للجنرال الروسي فاليري غيراسيموف
Credit: SERGEY FADEICHEV/Sputnik/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال الجنرال أوليكسي هروموف، نائب رئيس وحدة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، يوم الخميس، إن تعيين روسيا قائدا جديدا لقواتها في أوكرانيا "يُظهر أن الحرب لا تسير وفق خطتها".

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وأضاف هروموف، خلال مؤتمر صحفي: "منذ الأيام الأولى للحرب، نلاحظ التغيرات الدورية في قيادة القوات المسلحة لدولة الاحتلال، إذا كان كل شيء على ما يرام، فلن تتم التغييرات بهذا التكرار".

وتابع: "تشير التغييرات الأخيرة، أولا وقبل كل شيء، إلى أن كل شيء لا يعمل بالطريقة التي يريدونها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الأربعاء، أن الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان، سيصبح القائد العام للقوات في أوكرانيا، وسيكون القائد الحالي سيرغي سوروفكين أحد نوابه الثلاثة.

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