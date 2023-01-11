ما هي خطوات بوتين القادمة في أوكرانيا؟ محلل عسكري يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيّن وزير الدفاع الروسي، فاليري جيراسيموف، في منصب "قائد المجموعة المشتركة للقوات"، الذي يقود ما يسمى بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

يحل غيراسيموف محل سيرغي سوروفيكين، الذي تم تعيينه في المنصب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان مسؤولاً عن القوات الروسية أثناء انسحابها من مساحات شاسعة من منطقة خيرسون الأوكرانية. وقال بيان وزارة الدفاع إن سوروفكين سيعمل نائبًا للقائد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، على قناتها الرسمية على تلغرام: "في 11 سبتمبر/ أيلول 2023، كلف وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، قيادة جديدة لعملية عسكرية خاصة".

وأضافت أنه "تم تعيين رئيس الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف قائد المجموعة المشتركة للقوات".

وأوضحت الوزارة أن "نواب القادة هم: القائد العام للقوات الجوية الفضائية الجنرال سيرغي سوروفكين، والقائد العام للجيش جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، وكذلك نائب رئيس الأركان العامة للجيش الروسي. العقيد في القوات الجنرال ألكسي كيم".

وقالت الوزارة إن التغييرات كانت ضرورية بسبب "النطاق المكثف للمهام، وضرورة توثيق التعاون بين الخدمات وفروع القوات المسلحة، فضلاً عن تحسين جودة جميع أنواع الصيانة وكفاءة قيادة مجموعات القوات المسلحة."

يأتي هذا في وقت يشتد القتال في نطاق مدينة سوليدار الأوكرانية الصغيرة شرقي البلاد، حيث تحاول قوات مجموعة فاغنر السيطرة على المدينة، لقطع خطوط الاتصال الأوكراني.

في حين قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لفيف إن بولندا سترسل دبابات ليوبارد القتالية الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال دودا في بيان على حسابه الرسمي على تويتر: "سيتم تسليم شركة من دبابات ليوبارد لأوكرانيا كجزء من بناء تحالف دولي. لقد تم اتخاذ هذا القرار بالفعل في بولندا".

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار خلال مؤتمر صحفي في لفيف إلى جانب نظيره البولندي ونظرائهم الليتوانيين.

تصنع ألمانيا دبابة ليوبارد، وتحتاج إعادة تصديرها عادة إلى موافقة الحكومة الألمانية. أحال المتحدث باسم الوزارة الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، روبرت سافرين، شبكة CNN إلى الحكومة البولندية.