(CNN)-- قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، يوم الجمعة، إن المساعدات الإضافية من الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى "أمر بالغ الأهمية للجيش الأوكراني الذي يخوض قتالا صعبا للغاية".

وأضافت ماركاروفا، خلال حديثها مع مراسل شبكة CNN، وولف بليتزر: "كل يوم هو فرصة ليكون نقطة تحول وهذه القدرة هي ما نحتاجه حقًا الآن من الدبابات القتالية إلى المركبات المدرعة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ طويلة المدى كل ذلك يمكن أن يشكل نقطة التحول".

وتابعت أن "أوكرانيا أظهرت بالفعل أنها قادرة على تحرير الأراضي بموارد أقل، لكن المساعدات الجديدة ستؤدي إلى مزيد من التقدم في ساحة المعركة".

وقالت ماركاروفا عن القتال الدائر في أماكن مثل سوليدار وباخموت: "لدينا ثقة عالية جدا في قواتنا المسلحة، وقد أظهر المدافعون لدينا بالفعل أنهم يتخذون القرارات الصحيحة، ويفعلون كل شيء تقريبًا في الوقت المناسب"، الذي وصفته بـ"الصعب".

وأضافت أنه "ليس هناك شك في أذهاننا أنه في غضون فترة زمنية فقط سننتصر، بغض النظر عن الشكل الذي قد يبدو عليه الأمر من يوم إلى آخر".

كانت روسيا زعمت، يوم الجمعة أن قواتها استولت على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا، فيما نفت كييف هذا الزعم.

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت أعلنت عن مساعدات جديدة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، بحوالي 3 مليارات دولار، ستشمل مركبات برادلي القتالية وأنظمة المدفعية وناقلات الجند المدرعة وصواريخ أرض جو والذخيرة "لدعم أوكرانيا وهي تدافع بشجاعة عن شعبها وسيادتها وسلامة أراضيها"، بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.