لماذا هذا الحرص الروسي الكبير للسيطرة على سوليدار بأوكرانيا؟

(CNN)-- لا يزال القتال مستمرا في سوليدار، وهي بلدة تعرف باحتوائها على منجم للملح في شرق أوكرانيا، وسط تقارير متضاربة من الجانبين الروسي والأوكراني حول نجاح تقدم روسيا إلى البلدة.

أهمية سوليدار من الناحية العسكرية ضئيلة، ومع ذلك، فإن الاستيلاء عليها سيسمح للقوات الروسية، وخاصة مجموعة فاغنر شبه العسكرية، بتحويل تركيزها إلى منطقة باخموت القريبة، والتي كانت هدفًا منذ الصيف.

السيطرة على سوليدار ستمثل أيضًا فوزًا رمزيًا في العلاقات العامة للرجل الذي يدير فاغنر، الأوليغارشي يفغيني بريغوزين، الذي انتقد بشكل متكرر إدارة وزارة الدفاع الروسية لـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

إذا استولت القوات الروسية على البلدة بالفعل، فسيكون ذلك أول مكسب لموسكو في دونباس منذ شهور، ومن المحتمل أن تقدم للرئيس فلاديمير بوتين بعض الأخبار المرحب بها بعد سلسلة من الهزائم في ساحة المعركة منذ الصيف الماضي.

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين، هُدمت أسوار مدينة سوليدار بالكامل تقريبًا، وتناثر الحطام في شوارعها بينما يقاتل جنود فاغنر للسيطرة على هذه المدينة في حين قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: " تستمر معركة دونباس، رغم أن المحتلين ركزوا الآن جهدهم الأكبر في مدينة سوليدار، وستنتهي هذه المعركة الصعبة والممتدة بتحرير دونباس بالكامل".