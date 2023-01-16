دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت السلطات الأمنية الإيطالية في إلقاء القبض على زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، الإثنين، الذي يعتبر أحد أكثر المطلوبين في أوروبا، بينما غرّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قائلة إنه "انتصار عظيم للدولة مما يدل على أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا".

وقال رئيس الشرطة الإيطالية لامبرتو غيانيني، في بيان هنأ فيه مكتب المدعي العام باليرمو: "إنه انتصار لجميع قوات الشرطة التي عملت معًا على مدار هذه السنوات الطويلة، لتقديم هذا الهارب الخطير إلى العدالة".

ومن جانبه، غرد وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، قائلا إن "اعتقال ماتيو ميسينا دينارو، بعد عقود من الهروب، هو إشارة على انتصار الدولة على المافيا".

واعتقل ماتيو ميسينا دينارو، الذي يعتبر أحد زعماء مافيا صقلية (كوزا نوسترا)، الاثنين، أثناء تلقيه العلاج في عيادة مادالينا الخاصة في باليرمو، على يد قسم مكافحة المافيا، وحدة الشرطة العسكرية الإيطالية في كارابينيري، وفقا لما أكد المدعي ماوريتسيو دي لوسيا.

وقال دل لوسيا لشبكة CNN، إنه كان هاربًا منذ عام 1993 وصنفته الشرطة الجنائية الأوروبية "اليوروبول" كأحد أكثر الرجال المطلوبين في أوروبا.

كما حُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في عام 1992 لدوره في قتل المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو. ويُعتبر مسؤولا عن عشرات جرائم القتل المتعلقة بالمافيا، ويعتبر أحد أبرز خلفاء برناردو بروفينزانو، الذي تم القبض عليه في صقلية، في أبريل/ نيسان عام 2006.