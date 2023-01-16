دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت السلطات الرومانية إنها صادرت حوالي 4 ملايين دولار من الأصول المملوكة لشخصية الإنترنت المثيرة للجدل أندرو تيت خلال الأسبوع الماضي أثناء التحقيق معه هو وشقيقه بشأن مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب.

وذكرت وكالة استرداد الأصول وإدارتها (ANABI) في بيان صحفي، السبت، أنه تمت مصادرة ما يقرب من 18 مليون لاو، أي ما يعادل 3 مليون و942 ألف دولار، وأوضحت أن من بين الأصول ال29 التي تمت مصادرتها، سيارات وساعات فاخرة ومبالغ مالية بعملات مختلفة.

وبحسب الوكالة، تمت الضبطيات بناء على أوامر من النيابة العامة بمديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته رويترز، السبت، السلطات الرومانية في مجمع وضعت عليه علامة "تيت" كبيرة، وهي تصادر عدة سيارات غالية الثمن، ومنها من طراز رولز رويس وبي إم دبليو ومرسيدس بنز.

واحتُجز أندرو تيت، شخصية الإنترنت المثيرة للجدل، وشقيقه تريستان تيت لمدة شهر في رومانيا، وكانا قد اعتقلا في رومانيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما كان الادعاء يتابع مزاعم تتعلق بقيامهما بالاتجار بالبشر والاغتصاب. وقالت السلطات في رومانيا إن الشرطة أصدرت أوامر تفتيش لخمسة منازل واحتجزت أربعة مشتبه بهم، هم بريطانيان ورومانيان في إطار التحقيق.

وحينها، قالت مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا (DIICOT) إن المشتبه بهم الأربعة احتجزوا لمدة 24 ساعة في البداية، وقبلت محكمة في بوخارست طلبًا من DIICOT لاحتجاز تيت وشقيقه تريستان لمدة 30 يوما أخرى، بحسب ما أعلن محاميهما يوغين فيدينيك في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وزعمت DIICOT أن المشتبه بهم الأربعة شكلوا جماعة إجرامية منظمة، امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة، بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وحكمت محكمة في العاصمة الرومانية بوخارست ضد استئناف قدمه أندرو تيت، الذي طعن في مصادرة الأصول من قبل المدعين العامين. وقال مسؤول، الأربعاء، إنه يتم التحقيق معه بتهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة والاتجار بالبشر.

ويشتهر تيت وهو ملاكم محترف سابق، بتصريحاته اللاذعة عبر الإنترنت حول هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة، ويدعو علنا إلى العنف ضد المرأة، وقد تم حظره من قبل من كل منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، حتى أعاد إيلون ماسك حسابه الخاص، بعد استحواذه على تويتر.