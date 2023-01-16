اختفت بعد دقائق من إقلاعها.. ما الذي حدث لطائرة الركاب النيبالية؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف المتحدث باسم شركة الطيران النيبالية "Yeti" التي تحطمت طائرة تابعة لها، الأحد، أن قائدة الطائرة خسرت زوجها في حادثة مماثلة عام 2006.

وقال المتحدث باسم الشركة، سودرشان بارتاولا، إن قائدة الطائرة المنكوبة، أنجو كاتيوادا، قررت أن تصبح قائدة طائرة بعد موت زوجها، ديباك بكريل، واستخدمت الأموال التي تحصلت عليها من التأمين على الحياة بالسفر إلى أمريكا لخوض دورات تدريبية.

وأضاف بارتاولا قائلا: "لقد كانت سيدة شجاعة وكان لديها كل الجرأة والإصرار، لقد فارقتنا مبكرا جدا".

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن كاتيوادا كانت "كابتن" وكانت تحلق مع مدرب طيران من أجل الحصول على مزيد من التدريب، عند وقوع الحادثة.

وعملت كاتيوادا مع شركة "Yeti Airlines" منذ عام 2010 ولديها 6300 ساعة طيران، حسبما قال بارتاولا.