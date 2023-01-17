دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة "على اتصال بشأن الترتيبات الخاصة" لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة إلى الصين.

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي دوري: "ترحب الصين بزيارة الوزير بلينكن للصين، نحن على اتصال مع الولايات المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة للزيارة".

وأضاف وانغ: "نأمل أن تسير الولايات المتحدة مع الصين في نفس الاتجاه، وأن تنفذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين قادة بلدينا على وجه التحديد، حتى تتمكن العلاقات بين بلدينا من استئناف مسار النمو السليم والمطرد". ولم يذكر وانغ تفاصيل إضافية عن الزيارة.

وجاءت تصريحات وانغ، للرد على التقارير التي تفيد بأن بلينكن سيزور الصين يوم 5 فبراير/شباط المقبل، وسيجتمع مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ.

وتضررت العلاقات بشدة بين الجانبين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان، العام الماضي، وردت بكين بإجراء مناورات عسكرية واسعة في مضيق تايوان وسط تحذيرات أمريكية من مساعي بكين لغزو تايوان.