الصين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان

تهديدات بكين النارية في ذروتها.. كيف تتعامل الصين مع زيارة بيلوسي المتوقعة إلى تايوان؟

(CNN)-- استدعى نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ، يوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، للاحتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

واتهم شيه فنغ رئيسة مجلس النواب الأمريكي بـ"الاستفزاز وتعمد اللعب بالنار"، قائلًا إن ما قامت به "فظيع للغاية"، وأضاف أن العواقب ستكون "خطيرة للغاية".

وذكر المسؤول الصيني أن الحكومة الأمريكية كان ينبغي لها أن تمنع بيلوسي من "التصرف بتهور، لكنها سمحت لها بمواصلة زيارتها، مما أدى إلى تفاقم التوترات وألحق أضرارًا بالغة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة."

وأضاف أن الصين "ستتخذ إجراءات مضادة ضرورية وحاسمة"، وأكد أن بلاده "تفعل ما تقوله".

وتواصلت شبكة CNN مع السفارة الأمريكية في الصين للتعليق.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هبطت في تايبيه، الثلاثاء، في زيارة مهمة لدعم تايوان على الرغم من تهديدات الصين بالانتقام، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مجلس النواب الأمريكي تايوان منذ 25 عاما.

وتظل قضية تايوان من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الأمريكية الصينية، وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ، الأمر باستفاضة خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي استمرت أكثر من ساعتين.