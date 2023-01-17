ألمانيا: بوتين حاول تدمير صناعتنا وفشل

(CNN)-- قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فشل في تدمير الصناعة الألمانية".

وأضاف هابيك، في مؤتمر عن الطاقة في برلين: "كانت خطة بوتين تهدف إلى التسبب في انهيار الصناعة الألمانية، لكنها باءت بالفشل".

وتابع أنه يأمل في التغلب على أزمة الطاقة في ألمانيا بحلول عام 2024، وذكر أنه بفضل الإنشاء السريع للبنية التحتية لاستيراد الغاز، من المتوقع أن تكون مرافق تخزين الغاز ممتلئة بحلول عام 2023 وحتى شتاء عام 2024، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أن يكون الغاز "آمن ومستقر وأسعاره معتدلة".

ووفقا لمنظم شبكة الغاز ألمانيا، ساعد شهر يناير/ كانون الثاني الدافئ حتى الآن على إبقاء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 90٪، وذلك بعد فترة قصيرة من درجات الحرارة المنخفضة في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر منظم الشبكة، عبر موقعه الإلكتروني، أنه في حين أن النقص في الغاز هذا الشتاء يبدو غير مرجح، إلا أن الوضع قد يستمر في التدهور.

وحذر هابيك من أنه إذا انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، فإن ألمانيا "ستستهلك حوالي واحد بالمائة من مخزونها من الغاز يوميا".