دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت روسيا والهند تصنيع بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز AK-203 كجزء من مشروع مشترك، مُسجل وقائم في الهند، حسبما أعلنت شركة الفضاء والدفاع الحكومية الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، الثلاثاء.

وذكرت "روس أوبورون إكسبورت" أن شركة البنادق الهندية - الروسية الخاصة المحدودة، التي أسسها من الجانب الروسي، شركتا Rosoboronexport وKalashnikov Concern وكلاهما فرعان لشركة Rostec State Corporation، بدأت إنتاج بنادق هجومية من طراز AK-203 للقوات المسلحة الهندية والتصدير لدول أخرى.

وقال مدير شركة "روستيك"، سيرغي تشيميزوف، في تصريحات: "ترتبط روسيا والهند بعلاقات شراكة موثوقة وكانت إحدى النتائج المهمة للتعاون العسكري التقني بين البلدين هي بناء المشروع المشترك، لإطلاق الإنتاج التسلسلي لرشاشات إيه كي 203".

وأضاف تشيميزوف: "مع إطلاق سلسلة إنتاج بنادق كلاشينكوف AK-203 الهجومية، ستدخل الأسلحة الصغيرة عالية الجودة والمريحة والحديثة في الخدمة لوكالات الدفاع وإنفاذ القانون الهندية". وأضاف: "يجمع النموذج بين بيئة العمل الممتازة، والقدرة على التكيف مع من يستخدمها، مع خصائص الأداء العالي، كإحدى أفضل البنادق الهجومية في العالم".

وقالت "روس أوبورون إكسبورت" إنها قد تزيد إنتاجها في المستقبل وتحدث منشآتها الإنتاجية لتصنيع "بنادق متطورة تعتمد على بندقية كلاشينكوف الهجومية".

وأضافت الشركة أن مصنع كوروا للذخائر في أميثي، بولاية أوتار براديش الهندية، أنتج بالفعل الدفعة الأولى من ذخائر بنادق كلاشينكوف AK-203 عيار 7.62 ملم.

وأعلن مدير "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، أنه "من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للجيش الهندي قريبًا، وفي الوقت نفسه، تتيح قدرة المصنع إمكانية تجهيز أفراد وكالات إنفاذ القانون الأخرى في الهند بشكل كامل ببنادق AK-203 الهجومية، والتي نظرا لقدرتها العالية على التكيف، سيتمكن المشروع المشترك من تصدير منتجاته إلى دول أخرى".

وأكدت"روس أوبورون إكسبورت" أن شركة البنادق الهندية - الروسية الخاصة المحدودة تمتثل تمامًا لمبادرة الحكومة الهندية "صنع في الهند"، ولقواعد المعاملات التجارية الدولية لعام 2020.