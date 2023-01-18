بعد نداء استغاثة.. طائرة شركة كوانتاس تهبط بسلام في مطار سيدني

كانت تحلق بشكل مائل قبل تحطمها بلحظات.. ما الذي حدث لطائرة الركاب النيبالية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبطت طائرة تابعة لشركة كوانتاس الأسترالية بسلام في مطار سيدني، الأربعاء، رغم إصدارها نداء استغاثة عند اقترابها من الهبوط، وصرحت شركة "كوانتاس" بأن "ركاب الطائرة البالغ عددهم 145 راكبا نزلوا من الطائرة بشكل طبيعي".

وقالت شركة الطيران إن الرحلة QF144 أبلغت عن "مشكلة في أحد محركاتها" أثناء تحليقها فوق بحر تاسمان، بعد مغادرتها أوكلاند بنيوزيلندا، بعد ظهر الأربعاء.

وأضافت شركة الطيران، أنه تم تخفيض تنبيه الاستغاثة إلى مستوى "مساعدة محتملة مطلوبة" قبل هبوط الرحلة في مطار سيدني، في حوالي الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي.

كانت طائرة بوينغ 737 "على بعد حوالي ساعة من وجهتها" في سيدني عندما أطلقت نداء الاستغاثة.

وقال مطار سيدني إن خدمات الإطفاء والإسعاف والشرطة تدافعت إلى مطار سيدني كإجراء احترازي.

وقالت الشركة إن مهندسي كوانتاس يقومون الآن بفحص الطائرة. وأضافت الشركة في بيان: "في حين أن توقف تشغيل المحرك على متن الطائرة أمر نادر، ويكون مصدر قلق للركاب بطبيعة الحال، فإن طيارينا مدربون على قيادتها بأمان، كما أن الطائرات مصممة للطيران لفترة طويلة بمحرك واحد".