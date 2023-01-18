حملة ترامب تطالب "ميتا" بإلغاء حظر حسابه عبر فيسبوك

شاهد الضحك الذي أثاره بنس بعد سؤاله عما إن كان سيصوت لترامب في انتخابات عام 2024

"تعارض اهتمامات" تزامنًا مع زواج ابنته تيفاني.. ماذا دار بين ترامب وإيفانكا وجاريد؟

(CNN)-- أرسلت حملة الرئيس السابق ترامب رسالة إلى شركة ميتا الأم التابعة لفيسبوك، الثلاثاء، تلتمس فيها إلغاء حظر حسابه على فيسبوك، حسبما أفاد مصدر مطلع على الرسالة لشبكة CNN.

تم حظر حسابات ترامب على فيسبوك وتويتر في أعقاب هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي. قالت شبكة فيسبوك في البداية إن حظرها لترامب سيكون إلى أجل غير مسمى. ولكن بعد مشاورات عامة ومداولات مع الخبراء، أعلنت الشبكة في يونيو/ حزيران 2021 أنه سيتم إعادة تقييم حظر ترامب في يناير/ كانون الثاني 2023، بعد عامين من القرار الأولي.

ذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي أن قرار السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام، تتم مناقشته من قبل مجموعة عمل داخلية تم تشكيلها خصيصًا في الشركة، وفقًا لشخص مطلع على المداولات.

وقال المتحدث باسم ميتا آندي ستون لشبكة CNN إنه من المقرر الإعلان عن القرار في الأسابيع المقبلة. وقال أحد مستشاري ترامب إن إعادة حساب الرئيس السابق على فيسبوك سيجعل من السهل على الحملة القيام بالتواصل.

ركزت الرسالة، التي وقعها محامي ترامب، على حرية التعبير وطلبت اجتماعًا مع ميتا لمناقشة إعادة الحساب.

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها CNN: "دونالد ج.ترامب مرشح مُعلن لمنصب رئيس الولايات المتحدة. نعتقد أن الحظر المفروض على حساب الرئيس ترامب على فيسبوك قد شوه بشكل كبير الخطاب العام وكبحه".

وأرسل المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس خطابًا إلى ميتا الشهر الماضي يحثون فيه الشركة على إبعاد ترامب عن منصاتها، قائلين إن ترامب يواصل مهاجمة الديمقراطية الأمريكية من خلال تكرار الأكاذيب حول انتخابات 2020. يجادل الجمهوريون والمدافعون عن حرية التعبير وآخرين بأن الإبقاء على الحظر هو عمل رقابة لا داعي له ويمكن أن يضع ترامب في وضع غير موات كمرشح 2024.

وقال مستشار ترامب الحالي إن الرئيس السابق لم يستخدم فيسبوك أبدًا بالطريقة التي استخدم بها تويتر، الذي أصبح وسيلته الأساسية للتواصل مع قاعدته السياسية كرئيس قبل إبعاده عن المنصة في أعقاب هجوم 6 يناير/ كانون الثاني.

كان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، قد أعاد حساب ترامب في نوفمبر/ من العام الماضي، لكن الرئيس السابق لم يغرد بعد. يناقش مساعدو ترامب كيف ستبدو إعادة الدخول إلى تويتر، بما في ذلك كيفية "تعظيم" تغريدته الأولى.