فضيحة فساد البرلمان الأوروبي.. تمديد حبس إيفا كايلي بانتظار محاكمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الادعاء العام البلجيكي عن تمديد الحبس الاحتياطي لإيفا كايلي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابقة التي تم تجريدها من منصبها وطردها حزبها السياسي في اليونان، بانتظار محاكمتها في قضية فساد هزت الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي إنه إذا استأنفت كايلي على القرار في غضون 24 ساعة، فسوف تمثل أمام محكمة الاستئناف في بروكسل في غضون 15 يوما.

وكايلي هي أبرز شخص متورط في تحقيق فساد مستمر في مدفوعات وهدايا مزعومة من قطر لأعضاء في البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته الدوحة وكايلي.

ولحظة اعتقالها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت كايلي واحدة من 14 نائبًا لرئيس البرلمان، وقد تم تجريدها من دورها إثر قضية الفساد.

ويستهدف التحقيق مع كايلي مزاعم بمشاركتها في أنشطة تنظيم إجرامي وقضايا فساد وغسيل أموال، بحسب مكتب المدعي العام.

وتواجه كايلي اتهامات مع 3 أشخاص آخرين بتلقي مبالغ مالية بمئات آلاف اليورو من قطر، في إطار مساع للتأثير على مواقف البرلمان الأوروبي من الإمارة الخليجية، وسط نفي الدوحة لتلك الادعاءات.