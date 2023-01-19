(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، إن اللقاء بين مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني بمقر الاستخبارات التركية في أنقرة "لم يحقق اختراقات ولكنه كان مفيدا".

وذكر لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الأنشطة الدبلوماسية لروسيا في عام 2022: "إنهم يعلمون أننا سنرد بجدية على الطلبات الجادة: فقد طلب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عقد لقاء بين ناريشكين وبيرنز، وعُقد الاجتماع، وكان جادا ومفيدا للغاية، رغم أنه لم يحقق أي اختراقات".

وتابع: "لم نقطع هذا الحوار، لم نقطع أيا من مجالات تعاوننا، الولايات المتحدة قطعتها، ولن نلاحقهم ونقول لنكن أصدقاء مرة أخرى".

كان ناريشكين قال، يوم الثلاثاء، إن عقد اجتماعا جديدا مع بيرنز "ممكنا"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء، مضيفا أن موعد الاجتماع سيتم تحديده "بالاتفاق" بين الطرفين.