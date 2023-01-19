(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا.

وكشفت المصادر أن تلك الحزمة ستشمل لأول مرة مركبات سترايكر القتالية إلى جانب مركبات برادلي القتالية التي يعد تزويد أوكرانيا بها مع المركبات سترايكر تصعيدا كبيرا بالنسبة للمركبات المدرعة التي التزمت الولايات المتحدة بمنحها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وذكر مصدر أن الحزمة، التي قد يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع، تعد واحدة من أكبر حزم المساعدات التي تم الإعلان عنها منذ شن روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

ومن غير المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة دبابات أو صواريخ بعيدة المدى التي طلبتها أوكرانيا مرارا وتكرارا، ولكن قد ترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية وأنظمة الصواريخ "هيمارس".

وكان المسؤولون الأوكرانيون يضغطون بشدة على واشنطن من أجل الحصول على الصواريخ بعيدة المدى (ATACMS) ، والتي يبلغ مداها حوالي 200 ميل (300 كيلومتر).

ولكن الإدارة الأمريكية خشت إرسال تلك الصواريخ حتى لا يتم تصعيد الصراع مع روسيا، كما تراجعت عن إرسال دبابات إم1 أبرامز بسبب تعقيدات لوجستية.

وكذلك تعتزم واشنطن تقديم 125 مليون دولار لدعم الطاقة في أوكرانيا، وفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت الوكالة في بيان: "سيستخدم المبلغ في شراء معدات حيوية بما في ذلك توربينات ومحولات عالية الجهد ومعدات إصلاح محطات المياه والطاقة في كييف".