بايدن يرد على سؤال إن كان يشعر بالندم بشأن قضية "الوثائق السرية"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إنه "لا يشعر بالندم" بشأن العثور على وثائق سرية في أماكن خاصة به.

ورد بايدن على سؤال من أحد المراسلين حول ما إذا كان قد ندم على عدم الكشف علنا عن وجود الوثائق في وقت سابق في مكتبه الخاص في واشنطن ومنزله في ديلاوير بقوله إنه "لا يشعر بأي ندم أنه لا يوجد شيء في تلك الوثائق".

وأضاف: "نحن نتعاون بشكل كامل، ونتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة، وأنا أفعل ما يريد المحامون أن أقوم به".

وقبل الإجابة على السؤال، أعرب الرئيس الأمريكي عن إحباطه الواضح بشأن الأسئلة المستمرة بشأن تلك القضية منذ أن تم الكشف لأول مرة عن العثور على وثائق سرية أولا في مكتبه الخاص بواشنطن ثم في مقر إقامته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وذكر: "وجدنا مجموعة من الوثائق تم حفظها في المكان الخطأ، وسلمناهم على الفور إلى دائرة المحفوظات ووزارة العدل".

يذكر أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر انتقد، يوم الأحد، بايدن وفريقه بسبب تعاملهم مع الوثائق السرية، وأعلن في برنامج "State of Union" على شبكة CNN أنه يطلب معلومات إضافية حول القضية.

وقال الجمهوري من ولاية كنتاكي لمراسل CNN جيك تابر: "لم نكن لنعرف أبدا عن حيازة الوثائق السرية لولا التقارير الاستقصائية التي أجرتها شبكة CBC والتي حصلت بطريقة ما على تسريب من خلاله توضح حدوث هذا الأمر قبل الانتخابات، لذلك لم تكن الإدارة شفافة بشأن ما يحدث مع حيازة الرئيس بايدن للوثائق السرية، ونريد فقط معاملة متساوية هنا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع كل من الرئيس السابق (دونالد) ترامب والرئيس الحالي بايدن مع قضية الوثائق".

وتم العثور على الوثائق في نوفمبر/تشرين الثاني من قبل المحامين الشخصيين لجو بايدن عندما كانوا يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة أثناء استعدادهم لإخلاء مكتب في "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية"، وفقا لمحامي بايدن في البيت الأبيض.

وذكرت CNN في وقت سابق أن الوثائق تضمنت بعض الملفات بالغة السرية التي تضم معلومات تم الحصول عليها من مصادر الاستخبارات، وكذلك مذكرات استخباراتية أمريكية ومواد إعلامية غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.