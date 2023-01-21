تطور جديد بقضية اندرو تيت وشقيقه حول مزاعم اغتصاب واتجار بالبشر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيبقى نجم الانترنت المثير للجدل، أندرو تيت، وشقيقه تريستان في حجز الشرطة الرومانية حتى 27 فبراير/ شباط بعد أن مددت محكمة رومانية، الجمعة احتجازهما، حسبما قال محامو تيت لشبكة أنتينا 3 المتعاونة مع CNN.

ويجري التحقيق مع الأخوين تيت حول مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب.

وقالت السلطات في رومانيا إن الشرطة أصدرت أوامر تفتيش في 5 منازل واحتجزت أربعة مشتبه بهم - بريطانيان ورومانيان - كجزء من التحقيق، قبل أن تعلن، الخميس الماضي، أنه تم تفتيش سبعة عقارات أخرى في إطار التحقيق، ليرتفع العدد الإجمالي للعقارات التي تم التحقيق فيها إلى 12.

وقالت مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا أو ما يُعرف بـ"DIICOT" في البداية إن المشتبه بهم الأربعة احتجزوا لمدة 24 ساعة، قبل أن تقبل محكمة في العاصمة بوخارست طلبًا من DIICOT لاحتجاز تيت وشقيقه تريستان لمدة 30 يومًا أخرى، حسبما قال محاميهما يوجين فيدينيك في 30 ديسمبر/ كانون الأول، وتم تمديد هذا الطلب مرة أخرى حتى 27 فبراير.

وزعمت DIICOT أن المشتبه بهم الأربعة شكلوا جماعة إجرامية منظمة امتدت من رومانيا إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وتزعم السلطات أن اثنين من المشتبه بهم ضللوا الضحايا "للاعتقاد بأنهم يعتزمون الدخول في علاقة زواج / مساكنة" أثناء نقل الضحايا إلى رومانيا ثم استغلالهم جنسياً فيما بعد بالعنف الجسدي والإكراه.

يشتهر اندرو تيت، وهو لاعب "كيك بوكسينغ" محترف سابقا، بتصريحاته اللاذعة على الإنترنت حول هيمنة الذكور، وخضوع الإناث، والثروة، ويدعو علنًا إلى العنف ضد المرأة، وقد تم حظره سابقًا من كل منصة وسائط اجتماعية رئيسية حتى أعاد إيلون ماسك حسابه على تويتر بعد توليه الشركة.