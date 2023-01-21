من السودان وسوريا إلى أوكرانيا.. مراسل CNN يشرح من هي مجموعة فاغنر الروسية سيئة السمعة

بن هودجز يوضح لـCNN ما يعنيه تفجير مقر مجموعة "فاغنر" الروسية في أوكرانيا

(CNN) -- أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن وزارة الخزانة ستصنف مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحفيين في البيت الأبيض، إن وزارة الخزانة ستفرض، الأسبوع المقبل، عقوبات جديدة على مجموعة المرتزقة وحلفائها في العالم.

وأضاف كيربي أن "هذه الإجراءات تعترف بالتهديد العابر للقارات الذي تمثله فاغنر جراء نشاطها الإجرامي الخطير".

إلى جانب ذلك، نشرت الولايات المتحدة صورا رفعت عنها السرية مؤخرا لقطارات كانت تتحرك بين روسيا وكوريا الشمالية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما تعتقد واشنطن أن فاغنر تسلمت صواريخ من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال كيربي إنه في حين أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المعدات قد غيرت الأوضاع في المعارك بعد، فإنها تتوقع تسليم المزيد من الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وأضاف أن "نقل الأسلحة من كوريا الشمالية يعد انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وتابع أن الولايات المتحدة شاركت معلوماتها الاستخباراتية مع لجنة الخبراء التابعة للجنة عقوبات المعنية بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن.

وأكد مسؤول استخباراتي غربي كبير هذا التقييم، يوم الجمعة، وقال للصحفيين إن الغرب "قلق بالتأكيد من أن كوريا الشمالية قد تخطط لتسليم المزيد من المعدات العسكرية".

وتعتقد الولايات المتحدة أن التوترات بين وزارة الدفاع الروسية وفاغنر تتزايد مع اعتماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على مجموعة فاغنر لتنفيذ عمليات في أوكرانيا.

ووفقا لكيربي، هناك حوالي 50 ألف مقاتل من فاغنر منتشرين حاليا في أوكرانيا بينهم سجناء، وقال: "أصبحت فاغنر مركز قوة منافسا للجيش الروسي والوزارات الأخرى"، ولدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن وزارة الدفاع الروسية "لديها تحفظات" بشأن تجنيد فاغنر المكثف للسجناء.

يذكر أن روسيا تتلقى معدات، بما في ذلك طائرات بدون طيار، من إيران، حيث تضاءلت إمدادات موسكو العسكرية خلال الحرب في أوكرانيا.