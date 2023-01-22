أوكرانيا: اتهام نائب وزير باختلاس أموال بصفقات لمعدات الطاقة

نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أو ما يُعرف بـ"NABU" إن فاسيل لوزينسكي، الذي يشغل منصب نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم، متهم بتلقي 400 ألف دولار على شكل "مزايا غير قانونية".

وأوضح المكتب بمنشور على موقعه على الإنترنت أنه "كشف وأوقف اختلاس أموال بالميزانية"، مضيفا بأن "المحققين احتجزوا لوزينسكي لتلقيه 400000 دولار من مستفيد غير قانوني، مقابل تسهيل توقيع عقود شراء معدات وآلات بأسعار فوق قيمتها".

وأشار المكتب إلى أنه سبق وخصصت ميزانية بـ49 مليون دولار في الصيف الماضي "لتزويد السكان بمصادر بديلة للطاقة والتدفئة وإمدادات المياه في الشتاء بسبب الوضع الناجم عن تدمير البنية التحتية الحيوية، ووجد التحقيق أن عددا من المسؤولين بمراكز سلطات تنفيذية مركزية وإقليمية قرروا استغلال جزء من الأموال العامة بصورة غير قانونية".

ولفت المكتب إلى أنه لتحقيق ذلك "تواطأوا مع مجموعة من الوسطاء وتأكدوا من إبرام عقود الشراء مع كيانات تجارية محددة سلفًا وبأسعار تتجاوز السعر الأصلي بما يقرب من 280 مليون غريفنا (حوالي 7.6 مليون دولار)".

ولم يعلق لوزينسكي على هذه الاتهامات.