رئيس الأركان الأمريكي يتوقع سيناريو لنهاية حرب أوكرانيا

ردًا على هجمات كييف.. ضربة صاروخية روسية تقصف سوقًا في أوكرانيا

(CNN)-- قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، يوم الجمعة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا "من المرجح أن تنتهي بمفاوضات وليس في ساحة المعركة".

وأضاف ميلي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحلفاء أوكرانيا استضافته الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "من وجهة نظر عسكرية، ما زلت أصر على أنه سيكون من الصعب جدا جدا خلال هذا العام إخراج القوات الروسية من كل شبر تحتله روسيا في أوكرانيا".

وتابع: "ما يمكن أن يحدث هو الاستمرار في الدفاع وتحقيق الاستقرار في جبهة القتال، وأعتقد أنه من الممكن القيام بذلك، ويعتمد هذا على تسليم وتدريب كل هذه المعدات".

وقال: "أعتقد أنه من الممكن جدا جدا للأوكرانيين أن يشنوا عملية هجومية لتحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي".

يذكر أن قبل الاجتماع حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل لأول مرة مركبات مدرعة من طراز سترايكر والمزيد من مركبات القتالية من طراز برادلي التي يمكن استخدامها ضد أي هجوم روسي محتمل في أوكرانيا هذا الربيع.