غيسلين ماكسويل تزعم أن صورتها مع الأمير أندرو وفيرجينيا جوفري "مزيفة''

(CNN)-- زعمت غيسلين ماكسويل، المدانة بالاتجار جنسيا بفتيات قاصرات، أن الصورة سيئة السمعة التي ظهرت فيها هي والأمير أندرو وهو يمسك بذراعه بفيرجينيا جوفري التي كانت تبلغ 17 عاما وقت إلتقاط الصورة في 2001 "صورة مزيفة"، وقالت إنها "لا تصدق حدوث ذلك".

وأجرت ماكسويل سلسلة من المقابلات من أحد سجون فلوريدا، حيث تقضي 20 عاما خلف القضبان، مع محطة Talk TV البريطانية، والتي بثت في برنامج خاص يوم الاثنين.

وذكرت غيسلين ماكسويل: "لا أعتقد أن الصورة حقيقية، في الواقع، أنا متأكدة من أنها ليست كذلك، الصورة ليست أصلية لا أعتقد أنها حدثت، ولا أذكر أي شيء عن الذهاب إلى ترامب الليلي بلندن".

وكان الأمير أندرو نفى بشدة مزاعم فرجينيا جوفري بأنه تعرف عليها في الملهى خلال عام 2001 مع ماكسويل، وإجبار جوفري على أداء أفعال جنسية معه.

وحُكم على غيسلين ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما بالولايات المتحدة في يونيو/ حزيران 2022 لتنفيذها اعتداءات استمرت لسنوات بمشاركة صديقها المقرب الراحل جيفري إبستين على الفتيات القاصرات جنسيا.

ولم تقدم ماكسويل، في المقابلات، أي اعتذار لضحايا إبستين وبدلاً من ذلك، يتعين على الضحايا "تحمل خيبة أملهم والاستياء من السلطات التي سمحت" لإبستين بالموت في السجن، على حد قولها.

وأعلنت السلطات الأمريكية انتحار إبستين في عام 2019 ، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات، وقالت ماكسويل إنها تعتقد أنه قُتل.