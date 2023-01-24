زيلينسكي يحظر سفر المسؤولين إلى الخارج "لأي غرض غير رسمي"

(CNN) -- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إنه وقع مرسوما يمنع المسؤولين من السفر إلى الخارج "لأي غرض غير رسمي".

وأضاف زيلينسكي، خلال خطابه المسائي اليومي: "لن يتمكن المسؤولون بعد الآن من السفر إلى الخارج لقضاء عطلة أو لأي غرض غير حكومي آخر".

وينطبق القرار على جميع المسؤولين على مختلف المستويات الأخرى والضباط وأعضاء البرلمان والمدعين العامين.

وقال الرئيس الأوكراني إن مجلس الوزراء سيضع إجراء لضمان أن أي مسؤول يغادر البلاد سيفعل ذلك من أجل "رحلة عمل حقيقية".

وأشار إلى أنه ستكون هناك تغييرات داخل الحكومة، وقال: "سيكون هناك قرارات متعلقة بالمسؤولين بعضها سيُتخذ اليوم، والبعض الآخر سيكون غدا ستشمل مختلف المستويات في الوزارات والجهات الحكومية".