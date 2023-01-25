روسيا تحذر ألمانيا من تداعيات إرسال دبابات إلى أوكرانيا

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إن موافقة برلين على تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا "ستؤثر حتما على العلاقات بين روسيا وألمانيا، والتي هي بالفعل في نقطة منخفضة إلى حد ما".

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد حاليا "حوار جوهري مع ألمانيا أو مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى"، وتابع: "وبالطبع، لا تبشر عملية التسليم هذه بالخير بالنسبة لمستقبل العلاقات إنها ستترك أثرا".

وكان بيسكوف يتحدث قبل أن تطلب بولندا رسميا الموافقة من ألمانيا على نقل بعض دباباتها من طراز ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، يوم الثلاثاء.

ولاحقا قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، تسليم الدبابات إلى أوكرانيا بعد "شهور من الجدل"، وفقا لما نقلته مجلة"دير شبيغل"، الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها، وأضافت المجلة أن إرسال دبابات إلى أوكرانيا سيكون جزءًا من جهد أكبر للحلفاء.

في غضون ذلك، تضع الإدارة الأمريكية اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، ويمكن أن تصدر إعلانا في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين.

ويمكن أن يكون الإعلان عن الدبابات جزءا من محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي مع ألمانيا، التي أشارت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن ترسل دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ما لم توافق الولايات المتحدة أيضا على إرسال دبابات إم 1 أبرامز.

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة الألمانية للتعليق مساء الثلاثاء لكنها لم تتلق ردا.

من ناحية أخرى، لا يزال البرلمان الألماني من المقرر أن يناقش القضية الخلافية المتمثلة في احتمال إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، لشبكة CNN، إن الجيش الألماني لديه 320 دبابة ليوبارد 2.