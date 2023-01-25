(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا ويمكن أن تصدر إعلانا في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وأضاف مسؤولون أن توقيت التسليم الفعلي للدبابات ما زال غير واضح، ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال.

ويمكن أن يكون الإعلان عن الدبابات جزءا من محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي مع ألمانيا، والتي ذكرت للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها لن ترسل دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ما لم توافق واشنطن أيضا على إرسال دبابات إم 1 أبرامز.

وكان كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارة الأمريكية يفكرون في الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لإقناع ألمانيا بإرسال الدبابات.

وفشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، يوم الجمعة، خلال اجتماع لقادة الدفاع الغربيين في ألمانيا، في إقناع المسؤولين الألمان بإرسال الدبابات كجزء من حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال يوم الثلاثاء: "إننا نعد قرارنا الذي سيعلن قريبا جدا" بشأن الدبابات.

يذكر أن Sky News Arabia أول من نقل الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة تفكر في إرسال الدبابات.

ولم تستبعد الإدارة الأمريكية مطلقا إرسال شحن الدبابات، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا علنا الأسبوع الماضي إن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإرسال الدبابات لأنها مكلفة وتتطلب قدرا كبيرا من التدريب.

وطلب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي باستمرار من الحلفاء الغربيين الحصول على دبابات حديثة بينما تستعد بلاده لشن هجوم مضاد روسي كبير متوقع في الربيع.

وأعلنت المملكة المتحدة بالفعل أنها سترسل 12 من دباباتها من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا ، متجاوزة ما بدا في السابق أنه خط أحمر للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وتعتبر الدبابات أقوى سلاح هجومي تم توفيره لأوكرانيا حتى الآن، حيث أنها مصممة لمواجهة العدو وجها لوجه بدلا من إطلاق النار من مسافة بعيدة، إذا تم استخدامها بشكل صحيح مع التدريب اللازم، فيمكن أن تسمح لأوكرانيا باستعادة الأراضي من القوات الروسية.

وبدأت الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بدبابات T-72 التي تم تجديدها من الحقبة السوفيتية، لكن الدبابات الغربية الحديثة هي جيل متقدم من حيث قدرتها على استهداف مواقع العدو.

ونفى مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض أن يكون لخطر التصعيد مع روسيا أي علاقة بالقرار الأمريكي بتأجيل قرار إرسال الدبابات، فبدلا من ذلك، كان القلق هو مدى صعوبة تشغيل وصيانة القوات الأوكرانية للدبابة أبرامز وما إذا كانت ستكون فعالة في ساحة المعركة في أوكرانيا.