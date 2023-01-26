الكرملين يرد على زيلينسكي: أنت لست ندا لبوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يضاهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي تعليقات بيسكوف ردًا على سؤال حول تعليق زيلينسكي الأخير بأنه "غير مهتم" بلقاء الرئيس الروسي لإجراء محادثات سلام.

وصرح بيسكوف للصحفيين خلال مكالمة صحفية يومية: "نعلم الوعود التي انتخب زيلينسكي رئيسا على أساسها، فليس من الصعب على الإطلاق أن نذكر أنفسنا بها أو نذكر هؤلاء الناخبين الذين صوتوا له في أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى "إن الرئيس الأوكراني لم يحل مشكلة دونباس، ولم يفِ باتفاقات مينسك، علاوة على ذلك، كما اتضح، لن ينفذها، وكان يستعد للحرب". وتابع بيسكوف: "لذلك دعونا نضع الأمر على هذا النحو، فهو نفسه لم يعد منذ فترة طويلة ندا محتملا لبوتين".

وعلى صعيد ذي صلة، اتهم مسؤول في العاصمة الأوكرانية كييف، روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع أرسلتها إلى أوكرانيا طوال الليل لمحاولة تشتيت انتباه وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة على تلغرام، إن الطائرات الهجومية الخمس عشرة المسيرة أطلقت في سماء العاصمة الأوكرانية، الخميس، "لم تكن تهدف فقط إلى إصابة أهداف على الأرض، فوفقًا للتكتيكات الجديدة للمعتدي، تشكل الطائرات بدون طيار الموجة الأولى من هجوم جوي مشترك لاكتشاف واستنفاد قدرات الدفاع الجوي الأوكراني".

وأطلقت روسيا 24 طائرة بدون طيار في أوكرانيا، خلال الليل، بما في ذلك 15 منها تم رصدها فوق العاصمة الأوكرانية، وتم إسقاطها كلها، بحسب بيان صادر عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق.