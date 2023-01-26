زيلينسكي: بوتين لا أحد ولست مهتما بخوض محادثات سلام معه

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "غير مهتم" بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات سلام، مضيفًا أن بوتين "لا أحد" وذلك في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز بثت الخميس.

وردا على سؤال من الصحفية كاي بيرلي عما إذا كان يمكن حل الحرب في أوكرانيا من خلال محادثات السلام مع بوتين، قال زيلينسكي: "هذا ليس مثيرا للاهتمام بالنسبة لي.. ليس من المهم أن نلتقي.. ليس من المهم التحدث"، مضيفا عندما سئل عما إذا كان الوقت قد فات لمحادثات السلام: "بعد غزو واسع النطاق، بالنسبة لي (بوتين) ليس أحدًا".

وقال زيلينسكي لشبكة سكاي نيوز إن عدد الضحايا من جانب روسيا أكبر بكثير من الخسائر في الجانب الأوكراني، مضيفًا: "في الشرق، يخسرون عددًا كبيرًا من الناس، عددًا هائلاً، لكنهم لا يهتمون.. إنهم لا يحسبون الناس، هذه حقيقة.. نحن نحسب أناسهم".

وخلال المقابلة التي تم تسجيلها يوم الأربعاء، علم زيلينسكي أن ألمانيا وافقت على إرسال دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، بعد أسابيع من الضغط على برلين للقيام بذلك من حلفاء الناتو، قائلا إنه "مسرور جدًا"، لكنه أضاف أن الإطار الزمني الذي سيتم تسليمها فيه سيكون "حاسمًا".