ميتا تعلن موقفها بشأن حسابات ترامب المعلقة في فيسبوك وإنستغرام

(CNN)-- أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، يوم الأربعاء، أنها قررت إعادة تفعيل حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصاتها في الأسابيع المقبلة، بعد عامين من تعليق الحسابات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وسيتمكن ترامب مع إعادة تفعيل حساباته على فيسبوك وإنستغرام مرة أخرى من استخدام منصات اتصالات ضخمة وقوية وجمع الأموال من أجل ترشحه للانتخابات الرئاسية.

والقرار، الذي يأتي في أعقاب خطوة مماثلة من قبل تويتر، يمكن أيضا أن يغير المشهد بشأن كيفية تعامل قائمة طويلة من المنصات مع حسابات ترامب.